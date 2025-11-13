الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية

الخميس 2025-11-13 11:40 م
 

الخميس، 13-11-2025 11:11 م
الوكيل الإخباري-  صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد التزام موسكو بحظر التجارب النووية، مشيراً إلى أن روسيا ستتخذ ما يلزم للحفاظ على التوازن الاستراتيجي في حال أقدمت أي دولة أخرى على استئناف مثل هذه التجارب.اضافة اعلان


وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، أن روسيا سترد بشكل مناسب إذا قررت الولايات المتحدة التخلي عن حظر التجارب النووية، مؤكداً أن موقف موسكو يستند إلى ضرورة ضمان الأمن القومي والحفاظ على الاستقرار العالمي في مجال الحد من التسلح.
 
 
