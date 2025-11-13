الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية

وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، أن روسيا سترد بشكل مناسب إذا قررت الولايات المتحدة التخلي عن حظر التجارب النووية، مؤكداً أن موقف موسكو يستند إلى ضرورة ضمان الأمن القومي والحفاظ على الاستقرار العالمي في مجال الحد من التسلح.
