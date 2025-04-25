الكرملين: بوتين يريد تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، على أن الرئيس فلاديمير بوتين يدعو إلى تحقيق تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، شرط أن تضمن أية مفاوضات مقبلة المصالح الوطنية العليا لروسيا، محذرا من أن موسكو تعتبر نشر قوات حفظ سلام غربية على الأراضي الأوكرانية تهديدا مباشرا وغير مقبول.

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