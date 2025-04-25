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الكرملين: بوتين يريد تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا

علم روسيا
علم روسيا
 
الجمعة، 25-04-2025 01:16 ص

الوكيل الإخباري-    أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، على أن الرئيس فلاديمير بوتين يدعو إلى تحقيق تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، شرط أن تضمن أية مفاوضات مقبلة المصالح الوطنية العليا لروسيا، محذرا من أن موسكو تعتبر نشر قوات حفظ سلام غربية على الأراضي الأوكرانية تهديدا مباشرا وغير مقبول.

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وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن عدم اعتبار مسألة ملكية شبه جزيرة القرم محل نقاش، تعكس فهما واقعيا وتنسجم تماما مع الموقف الروسي الثابت بأن القرم جزء لا يتجزأ من الأراضي الروسية".

 
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