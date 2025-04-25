الكرملين: بوتين يريد تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن عدم اعتبار مسألة ملكية شبه جزيرة القرم محل نقاش، تعكس فهما واقعيا وتنسجم تماما مع الموقف الروسي الثابت بأن القرم جزء لا يتجزأ من الأراضي الروسية".
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