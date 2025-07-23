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الكرملين: قدمنا إلى أوكرانيا مسودات اتفاق سلام

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أرشيفية
 
الأربعاء، 23-07-2025 08:38 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا قدمت مسودات لاتفاق السلام إلى الجانب الأوكراني، مبينا أنّ عملية تبادل الجنود الأسرى ستُناقش في الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

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وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي:" قدمت روسيا وأوكرانيا لبعضهما البعض مسودات مذكرات بشأن اتفاقية السلام، المحادثات ستكون صعبة خلال الجولة الثالثة، ونجدد التأكيد على عدم وجود أي تغييرات في الوفد الذي يمثل روسيا في المفاوضات".


بترا

 
 
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