الكرملين: قدمنا إلى أوكرانيا مسودات اتفاق سلام

وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي:" قدمت روسيا وأوكرانيا لبعضهما البعض مسودات مذكرات بشأن اتفاقية السلام، المحادثات ستكون صعبة خلال الجولة الثالثة، ونجدد التأكيد على عدم وجود أي تغييرات في الوفد الذي يمثل روسيا في المفاوضات".
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