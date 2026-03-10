الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة

02:36 م

الوكيل الإخباري- قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيارات مختلفة للتوسط والتهدئة في حرب إيران، وإن هذه المقترحات ما تزال مطروحة، وفقا للكرملين. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، للصحفيين، إنّ موسكو مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط.



وأحجم المتحدث عن تقديم تفاصيل إضافية بشأن "المسائل" المتعلقة بإيران التي أثارها بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.



ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.









