الثلاثاء 2026-03-10 03:01 م

الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة

الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة
الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة
 
الثلاثاء، 10-03-2026 02:36 م
الوكيل الإخباري-  قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيارات مختلفة للتوسط والتهدئة في حرب إيران، وإن هذه المقترحات ما تزال مطروحة، وفقا للكرملين.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، للصحفيين، إنّ موسكو مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وأحجم المتحدث عن تقديم تفاصيل إضافية بشأن "المسائل" المتعلقة بإيران التي أثارها بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقارنة تحليلية بين جي إم سي يوكون وتويوتا لاند كروزر 300 (بنزين وهايبرد)

أخبار الشركات مقارنة تحليلية بين جي إم سي يوكون وتويوتا لاند كروزر 300 (بنزين وهايبرد)

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ 1967

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ 1967

الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة

عربي ودولي الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة

المصري: إغلاق المسجد الأقصى ومنع التراويح والاعتكاف سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لحرية العبادة

شؤون برلمانية المصري: إغلاق المسجد الأقصى ومنع التراويح والاعتكاف سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لحرية العبادة

ت

أخبار محلية العودات: الحكومة غامرت بشعبيتها عندما عدلت قانون الضمان

ت

أخبار محلية وزير العمل: حاسبوني لو أخفيت نتائج الدراسة الاكتوارية.. ولا علاقة لصندوق النقد بتعديلات الضمان

عطية يدعو لتسهيل إجراءات السفر ومعالجة قضايا الأردنيين المغتربين في الخليج

شؤون برلمانية عطية يدعو لتسهيل إجراءات السفر ومعالجة قضايا الأردنيين المغتربين في الخليج

رسمياً .. اتحاد القدم يحسم ملف تقنية "الفار" الموسم المقبل

أخبار محلية رسمياً .. اتحاد القدم يحسم ملف تقنية "الفار" الموسم المقبل



 






الأكثر مشاهدة