السبت 2026-05-09 07:30 م

الكرملين: وقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا مدته 3 أيام

علما روسيا وأوكرانيا
 
السبت، 09-05-2026 04:27 م
الوكيل الإخباري-   قال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين، السبت، إن وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا جرى الاتفاق عليه ليمتد لثلاثة أيام وليس لفترة أطول.اضافة اعلان


جاء ذلك في تعليقه على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر فيها عن أمله في تمديد وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا انتهكت الجمعة مرارا وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو، لكن روسيا تلتزم بوقف إطلاق النار لثلاثة أيام الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي المقابل، تتهم أوكرانيا روسيا بانتهاك وقف إطلاق نار أعلنته كييف بشكل منفصل قبل أيام.

في الوقت ذاته، قال الكرملين السبت إن الولايات المتحدة تتعجل التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن التوصل إلى اتفاق من أي نوع لا يزال بعيد المنال للغاية بسبب تعقيدات الأمور.
 
 


