الكرملين يدعو إلى مسار سياسي للتسوية بين إيران وإسرائيل

الوكيل الإخباري- دعت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الثلاثاء، إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس إلى أقصى حد، من أجل الانتقال لاحقاً إلى مسار سياسي ودبلوماسي سلمي للتسوية، مؤكدة أن الوضع في الشرق الأوسط مقلق.

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