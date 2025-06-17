الكرملين يدعو إلى مسار سياسي للتسوية بين إيران وإسرائيل

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي :"إن الوضع في الشرق الأوسط مقلق ويتجه حالياً نحو مزيد من التصعيد، خاصة وأن عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا يتزايد في كلا الجانبين، مشيراً إلى أن روسيا ترى الآن على الأقل تردداً إسرائيلياً في اتباع المسار السلمي لحل النزاع مع إيران والسعي إلى الوساطة في هذا الشأن".
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