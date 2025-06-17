الثلاثاء 2025-06-17 10:21 م
 

الكرملين يدعو إلى مسار سياسي للتسوية بين إيران وإسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 09:08 م

الوكيل الإخباري-   دعت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الثلاثاء، إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس إلى أقصى حد، من أجل الانتقال لاحقاً إلى مسار سياسي ودبلوماسي سلمي للتسوية، مؤكدة أن الوضع في الشرق الأوسط مقلق.

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي :"إن الوضع في الشرق الأوسط مقلق ويتجه حالياً نحو مزيد من التصعيد، خاصة وأن عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا يتزايد في كلا الجانبين، مشيراً إلى أن روسيا ترى الآن على الأقل تردداً إسرائيلياً في اتباع المسار السلمي لحل النزاع مع إيران والسعي إلى الوساطة في هذا الشأن".

 
gnews

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