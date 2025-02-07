الكرملين يعلق على فرض واشنطن عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

وقال بيسكوف ردا على سؤال لوكالة "تاس" حول العقوبات الأمريكية ضد المحكمة: "نحن لسنا طرفا فيها، وبناء على ذلك، نحن لا نعترف بالمحكمة. هذا يتعلق بالأمريكيين، لديهم موقفهم الخاص تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ليس من شأننا".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة تنص على عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، حيث اتهمتها واشنطن بارتكاب مخالفات ضد الولايات المتحدة وحلفائها على غرار إسرائيل.
روسيا اليوم
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