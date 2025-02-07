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الكرملين يعلق على فرض واشنطن عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
الجمعة، 07-02-2025 03:25 م
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا فيها، والعقوبات الأمريكية ضدها "ليست من شأننا".اضافة اعلان


وقال بيسكوف ردا على سؤال لوكالة "تاس" حول العقوبات الأمريكية ضد المحكمة: "نحن لسنا طرفا فيها، وبناء على ذلك، نحن لا نعترف بالمحكمة. هذا يتعلق بالأمريكيين، لديهم موقفهم الخاص تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ليس من شأننا".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة تنص على عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، حيث اتهمتها واشنطن بارتكاب مخالفات ضد الولايات المتحدة وحلفائها على غرار إسرائيل.

روسيا اليوم
 
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