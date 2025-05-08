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الكرملين يعلن عن قمة بوتين وشي في موسكو

ل
أرشيفية
 
الخميس، 08-05-2025 08:35 ص

الوكيل الإخباري-  أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ سيعقدان مباحثات مكثفة في موسكو اليوم الخميس، عشية احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها.

وسيشمل البرنامج المشترك لرئيسي البلدين اليوم الخميس، عملا مكثفا وسيبدأ منذ الصباح الباكر حيث سيبحثان القضايا الدولية والتعاون في إطار مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين والتبادل التجاري الثنائي.

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كما ستشمل المباحثات التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك خط أنابيب غاز "قوة سيبيريا-2" الممتد من شرقي روسيا إلى غربي الصين.

وسيوقع بوتين وشي بعد ذلك بيانين مشتركين سيركز أحدهما على الاستقرار الاستراتيجي العالمي، والآخر على تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، والتي دخلت حقبة جديدة بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، وانتصار الصين على اليابان بدعم من موسكو.


وسيشمل لقاء الرئيسين التوقيع على جملة من الاتفاقات الحكومية وسيلقي الزعيمان كلمة لوسائل الإعلام.


وستكون النقطة الأخيرة في البرنامج الثنائي اليوم "جلسة شاي" غير رسمية بين بوتين وشي، في صيغة أصبحت تقليدا في القمم الروسية الصينية السنوات الأخيرة.


ومحادثات اليوم الثالثة بين الزعيمين الروسي والصيني منذ بداية العام الجاري حيث التقيا في يناير الماضي عبر الفيديو، وأجريا اتصالا هاتفيا في فبراير.

 

RT

 
gnews

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