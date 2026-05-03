الكشف عن تفاصيل خريطة طريق إيرانية لإنهاء الحرب وترامب يعلق عليها

06:09 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الأحد، بأن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة، عبر باكستان، مقترحا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود، يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب. اضافة اعلان





وذكرت وكالة فارس (شبه رسمية) أن المقترح الإيراني يتضمن الخطوط الحمراء لطهران، ويطرح خريطة طريق لوقف الحرب.



وأضافت الوكالة أن المقترح خضع لمراجعة داخل آليات صنع القرار في إيران، قبل إرساله، وحصل على الموافقات اللازمة.





