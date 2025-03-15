الكشف عن سبب الانفجار الضخم في اللاذقية

وأشار إلى أن هذه "الحصيلة غير نهائية، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض من المبنى السكني المدمر".
وبعد ظهر اليوم، أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن انفجارا عنيفا هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأوضحت أن الانفجار وقع في محل خرداوات ضمن مبنى مكون من أربعة طوابق، لافتة إلى أن سبب الانفجار هو محاولة أحد الأشخاص تفكيك مخلفات حرب داخل محل الخردة في المبنى.
ونشرت "سانا" مشاهد لعمل الفرق المختصة وهي تقوم بعمليات البحث وانتشال العالقين من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار جراء الانفجار.
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