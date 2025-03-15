الكشف عن سبب الانفجار الضخم في اللاذقية

الوكيل الإخباري- أعلن الدفاع المدني السوري مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار بحي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية إلى 8 أشخاص.

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