 
السبت 2025-03-15 09:46 م
 




            

        








    

        

        

            الكشف عن سبب الانفجار الضخم في اللاذقية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                آثار الانفجار
            
                

                    آثار الانفجار
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        09:40 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أعلن الدفاع المدني السوري مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار بحي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية إلى 8 أشخاص.
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وقال الدفاع المدني السوري: "ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في محل خردة بحي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية إلى 8، بينهم 3 نساء وطفلة".

وأشار إلى أن هذه "الحصيلة غير نهائية، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض من المبنى السكني المدمر".

وبعد ظهر اليوم، أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن انفجارا عنيفا هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضحت أن الانفجار وقع في محل خرداوات ضمن مبنى مكون من أربعة طوابق، لافتة إلى أن سبب الانفجار هو محاولة أحد الأشخاص تفكيك مخلفات حرب داخل محل الخردة في المبنى.

ونشرت "سانا" مشاهد لعمل الفرق المختصة وهي تقوم بعمليات البحث وانتشال العالقين من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار جراء الانفجار.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            الكشف عن سبب الانفجار الضخم في اللاذقية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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