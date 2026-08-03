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الكشف عن ما دار في الاتصال الهاتفي بين أردوغان وبن سلمان

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأعرب
"واس" وأنقرة تكشفان ما دار في الاتصال الهاتفي بين أردوغان وبن سلمان
 
الإثنين، 03-08-2026 11:06 م
الوكيل الإخباري-   أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.اضافة اعلان


وأعرب أردوغان عن أسف بلاده إزاء الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن تركيا تعمل من أجل إرساء سلام دائم وتعزيز الهدوء والاستقرار في المنطقة، كما شدد على أهمية التزام إسرائيل بخارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات المنطقة، حيث أكد أردوغان إدانة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، ووقوف تركيا إلى جانب المملكة، مرحباً بإنشاء التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات الذي تقوده السعودية.
 
 


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