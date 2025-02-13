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الكشف عن هوية منفذ اعتداء الدهس في ميونيخ (فيديو+ صور)

من مكان عملية الدهس
من مكان عملية الدهس
الخميس، 13-02-2025 03:37 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت صحيفة "بيلد" الألمانية القبض على منفذ اعتداء الدهس في مدينة ميونيخ، الذي أدى إلى إصابة 27 شخصًا، بينهم إصابات خطيرة للغاية.اضافة اعلان


وأوضحت الشرطة الألمانية أن الجاني هو طالب لجوء أفغاني الجنسية، يبلغ من العمر 24 عامًا، معروف لدى السلطات في حوادث سرقة ومواد مخدرة.

من جهته، رجح رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس سودر، أن تكون عملية الدهس مقصودة، حيث قال إنه "يشتبه في أن الأمر يتعلق بهجوم"، مضيفًا: "يظهر الهجوم أن هناك حاجة لتغيير شيء ما في ألمانيا، وبسرعة!".

وتابع  : "الأمر مؤلم حقًا، لقد كنت شاهداً على واقعة آشافنبورغ في يناير، والآن في ميونيخ. لقد طفح الكيل، هذا يكفي".

وفي حوالي الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت ميونخ، قام سائق سيارة بزيادة سرعتها بشكل مفاجئ، ثم اندفع نحو أكثر من ألف متظاهر في شارع سيدلستراس.

ويجب على تحقيقات الشرطة الآن أن توضح ما إذا كان السائق قد تعمد القيادة وسط الحشد أو خلط بين دواسة البنزين والفرامل.

في غضون ذلك، قال أحد المتظاهرين: "كنت جزءًا من المظاهرة ورأيت رجلاً ملقى تحت السيارة. ثم حاولت فتح الباب، لكنه كان مغلقًا. وفي نهاية المطاف، جاءت الشرطة وأطلقت النار على نافذة السيارة لتمكنها من فتح الباب".

ويأتي الحادث في الوقت الذي نظم فيه العديد من موظفي مدينة ميونيخ اليوم الخميس إضرابًا، احتجاجًا على زيادة رواتبهم بنسبة 8%، ومكافآت أكبر، و3 أيام عطلة إضافية. وكانت نقابة "فيردي" العمالية هي من دعت إلى الاحتجاج.






روسيا اليوم
 
gnews

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