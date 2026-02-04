الكونغرس الأميركي يصوّت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي

وسيتيح ذلك إنهاء الاغلاق المستمر منذ السبت في شكل رسمي، على خلفية انقسامات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل شرطة الهجرة، إثر الأحداث الأخيرة في مدينة مينيابوليس.
