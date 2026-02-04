الكونغرس الأميركي يصوّت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي

12:07 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763208 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء، مشروع موازنة يضع حدا لأكثر من 3 أيام من إغلاق حكومي شمل قسما من الإدارة الفيدرالية. اضافة اعلان





وسيتيح ذلك إنهاء الاغلاق المستمر منذ السبت في شكل رسمي، على خلفية انقسامات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل شرطة الهجرة، إثر الأحداث الأخيرة في مدينة مينيابوليس.

تم نسخ الرابط





