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الكونغرس يعتزم إلزام ترامب بمواصلة دعم أوكرانيا

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دونالد ترامب
السبت، 23-11-2024 12:23 م

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الكونغرس يعمل على إدخال تعديلات على قانون دعم أوكرانيا قبل تنصيب دونالد ترامب، بحيث لا يتمكن الرئيس الجديد من وقف المساعدات لنظام كييف.

ويعمل المشرعون المؤيدون لأوكرانيا في كلا الحزبين على وضع الأحكام الرئيسية المتعلقة بالدعم الأمريكي لكييف في القانون بحلول يناير، في محاولة لحماية المساعدات المعرضة للخطر في ظل إدارة ترامب والسيطرة الكاملة للحزب الجمهوري على الكونغرس.

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وتقول الصحيفة إنه إذا تم اعتماد القانون، فسيكون ترامب ملزما بطلب المساعدة العسكرية والاقتصادية باستمرار لأوكرانيا.


بالإضافة إلى ذلك، يعتزم بعض أعضاء الكونغرس تحويل أحكام مشروع القانون إلى تعديلات على قانون الدفاع الوطني، حسبما صرح ممثل بمجلس النواب بالكونغرس للصحيفة.


وحتى الآن لا يوجد إجماع بينهم على الشكل الذي ستقدم به هذه التعديلات، لكن أمام الكونغرس ثلاثة أسابيع عمل قبل أن يتولى ترامب منصبه.


وانتقد ترامب مرارا وتكرارا نهج البيت الأبيض في التعامل مع الصراع الأوكراني، ووصف زيلينسكي بأنه متجول تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من واشنطن. 

 

RT

 
gnews

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