الكونغو: إعدام 102 عنصر في عصابات الـ"كولوناس"

الوكيل الإخباري- أعلن وزير العدل في الكونغو الديمقراطية كونستانت موتامبا إعدام 102 عنصر في عصابات الـ"كولوناس" الأسبوع الماضي، وأن السلطات بصدد إعدام 70 آخرين منهم عمّا قريب.



وقال موتامبا في بيان لوكالة "أسوشيتد برس" أمس الأحد إن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 "كانوا لصوصا مسلحين وقطاع طرق في المدن يعرفون باسم "كولوناس"، وتم إعدامهم في سجن "انجينجا" في شمال غرب الكونغو.

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وكان 45 شخصا قد تم إعدامهم في آوخر ديسمبر، وتم إعدام الـ57 المتبقيين خلال الـ48 ساعة الماضية.



وقد وصلت طائرة على متنها 70 شخصا إلى انجينجا قادمة من العاصمة كينشاسا، إلا أن الحكومة لم تعلق على وضع السجناء.



وأوضح موتامبا، الذي يشرف على عمليات الإعدام، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أن "المجموعة الثالثة سيتم إعدامها، لذلك فقد تم بالفعل تنفيذ حكم الإعدام بحق أول مجموعتين".



وقد كان قرار الحكومة بتطبيق عقوبة الإعدام قرارا مثيرا للانقسام، فقد رحب البعض بالقرار باعتباره "وسيلة لاستعادة النظام والأمن في المدن"، بينما أعرب آخرون عن قلقهم بشأن "مخاطر إساءة استعمال القرار وانتهاكات حقوق الإنسان".