الكونغو: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1094 حالة

11:13 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات حكومية صدرت الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1094 حالة، منها 277 وفاة. اضافة اعلان





ويمثل هذا العدد إجمالي الحالات المؤكدة حتى الاثنين، وفقا لتقرير عن الوضع سجل 46 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة سابقة.





