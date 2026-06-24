الكونغو: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1094 حالة

ويمثل هذا العدد إجمالي الحالات المؤكدة حتى الاثنين، وفقا لتقرير عن الوضع سجل 46 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة سابقة.
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