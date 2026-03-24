الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها رصدت 17 صاروخا باليستيا و13 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد، خلال الـساعات 24 الماضية.

اضافة اعلان