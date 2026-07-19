الكويت تدين العدوان الإيراني على محطة للكهرباء وتقطير المياه

الوكيل الإخباري- أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني الآثم الذي وقع اليوم الأحد، وطال مجددا محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه في البلاد.

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وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجا عدوانيا ممنهجا، ويمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا مباشرا لسلامة المدنيين وأمنهم.



وأضافت أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، محملة إيران كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الاعتداءات وما قد يترتب عليها من تبعات.