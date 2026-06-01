الكويت تدين الهجمات الإيرانية المتكررة وتؤكد حقها في الدفاع عن أراضيها

الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية الكويتية "الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة، لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن الكويت واستقرارها".



وشددت الخارجية في بيان على أن هذه الهجمات تمثل "خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلا عما تشكله هذه الهجمات من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد".

وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.