الإثنين 2026-06-01 01:02 م

الكويت تدين الهجمات الإيرانية المتكررة وتؤكد حقها في الدفاع عن أراضيها

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 01-06-2026 11:37 ص

الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية الكويتية "الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة، لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن الكويت واستقرارها".

وشددت الخارجية في بيان على أن هذه الهجمات تمثل "خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلا عما تشكله هذه الهجمات من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد".

اضافة اعلان


وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.


كما أكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت "بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها"، محملة إيران "المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

منوعات إنفجار عنيف هزّ مصنعاً في مالطا

أمانة عمّان: خطوات متقدمة نحو مدينة خالية من التدخين

أخبار محلية أمانة عمّان: خطوات متقدمة نحو مدينة خالية من التدخين

ل

خاص بالوكيل جماهير النشامى لا تتذكر متى آخر ركلة جزاء تصدى لها أبو ليلى

حذّر الطبيب الروسي إيغور مانيفيتش، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، من أن الاستخدام الخاطئ لقطرات الأنف المضيقة للأوعية الدموية أثناء علاج الزكام قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. وأوضح أن جزءاً من المادة

طب وصحة طبيب يحذّر من الاستخدام الخاطئ للقطرات الأنفية

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن

عربي ودولي إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن

كابيتال بنك يرعى المسابقة الوطنية "العبقري الصغير 2026" ويقدّم منحة دراسية للفائز بالمركز الأول

أخبار الشركات كابيتال بنك يرعى المسابقة الوطنية "العبقري الصغير 2026" ويقدّم منحة دراسية للفائز بالمركز الأول

695

فيديو الوكيل كيف يتم تحديد استحقاق التأمين الصحي للأسر الفقيرة ؟

وفد مجلس الأعيان يبحث قضايا العمل العربي في جنيف

أخبار محلية وفد مجلس الأعيان يبحث قضايا العمل العربي في جنيف



 
 






الأكثر مشاهدة

 