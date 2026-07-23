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الكويت تعلن اعتراض طائرات مسيرة معادية

الكويت
الكويت
 
الخميس، 23-07-2026 09:50 ص

الوكيل الإخباري-    تصدت منظومات الدفاع الجوي للجيش الكويتي فجر اليوم الخميس، لهجمات بطائرات مسيرة معادية اخترقت ‏أجواء البلاد، وفق رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان عبر منصة "إكس"، إن أصوات الانفجارات التي سمعت ‏ناجمة عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية وتدميرها.‏

 

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.‏

 
 


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