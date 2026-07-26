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الكويت تقر اتفاقية تعاون دفاعي مع باكستان

علما الباكستان والكويت
علما الباكستان والكويت
 
الأحد، 26-07-2026 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   أقرت الكويت، اتفاقية تعاون في مجال الدفاع مع باكستان، بعد صدور مرسوم بقانون بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين البلدين في الكويت بتاريخ 11 حزيران 2023، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية الكويتية الأحد.

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وتهدف الاتفاقية إلى تحديد أسس التعاون في مجالات الدفاع وتدريب القوات المسلحة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين والتزاماتهما الدولية.

 
 


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