الكويت تقر اتفاقية تعاون دفاعي مع باكستان

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد أسس التعاون في مجالات الدفاع وتدريب القوات المسلحة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين والتزاماتهما الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
الكويت تدين تكرار هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر
-
توجيهات من الرئيس السوري أحمد الشرع بعد حادث دير الزور المروع
-
إيران: مباحثات مثمرة مع عُمان بشأن مضيق هرمز
-
بدء البحث عن 23 مفقودا في بحر الصين الجنوبي عقب غرق سفينة فيتنامية
-
توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا الغربي قرب حوض اليرموك
-
رئيس الوزراء الأسترالي سيطرح مخاوفه بشأن الرسوم الجمركية مع ترامب
-
ماليزيا ترحّل أميركيًا يحمل جنسية الاحتلال وتؤكد استمرار سياستها
-
إيران تعلن تحقيق 18 مليار دولار من مبيعات النفط خلال الحرب والهدنة