الكويت تقر اتفاقية تعاون دفاعي مع باكستان

الوكيل الإخباري- أقرت الكويت، اتفاقية تعاون في مجال الدفاع مع باكستان، بعد صدور مرسوم بقانون بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين البلدين في الكويت بتاريخ 11 حزيران 2023، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية الكويتية الأحد.

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