الكيان يوجه تحذيراً شديد اللهجة لتركيا ويعلن عن تحالف عسكري مع قبرص واليونان

وفي بيان ألقاه وهو واقف إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، أعلن نتنياهو عن اتفاق على توسيع التعاون العسكري والأمني مع البلدين.
وفي بيانه، وجه نتنياهو رسالة إلى الرئيس التركي دون أن يذكر اسمه، قائلاً: "إلى أولئك الذين يتوهمون إقامة إمبراطوريات والسيطرة على بلادنا، أقول: انسوا الأمر.. لن يحدث.. لا تفكروا فيه حتى".
وأضاف نتنياهو: "نحن ملتزمون وقادرون على الدفاع عن أنفسنا، وتعاوننا يعزز هذه القدرات.. معًا، نحن الديمقراطيات في شرق المتوسط، وسنعزز الأمن والازدهار والحرية".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن
-
أول تحرك مصري لدعم السودان بعد بيان الرئاسة المصرية
-
تركيا تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع 2026
-
الشيباني: لم نلمس أي إرادة جادة من (قسد) لتنفيذ اتفاق الاندماج
-
3 شهداء بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
وزيرا الخارجية والدفاع التركيان يزوران سوريا الاثنين
-
مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو
-
إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإصابة 19 جراء انقلاب حافلة ركاب