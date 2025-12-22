الإثنين 2025-12-22 09:09 م

الكيان يوجه تحذيراً شديد اللهجة لتركيا ويعلن عن تحالف عسكري مع قبرص واليونان

قالت وسائل إعلام عبرية مساء الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه تحذيرًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


وفي بيان ألقاه وهو واقف إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، أعلن نتنياهو عن اتفاق على توسيع التعاون العسكري والأمني مع البلدين.

وفي بيانه، وجه نتنياهو رسالة إلى الرئيس التركي دون أن يذكر اسمه، قائلاً: "إلى أولئك الذين يتوهمون إقامة إمبراطوريات والسيطرة على بلادنا، أقول: انسوا الأمر.. لن يحدث.. لا تفكروا فيه حتى".

وأضاف نتنياهو: "نحن ملتزمون وقادرون على الدفاع عن أنفسنا، وتعاوننا يعزز هذه القدرات.. معًا، نحن الديمقراطيات في شرق المتوسط، وسنعزز الأمن والازدهار والحرية".

