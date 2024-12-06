 
الجمعة 2024-12-06 04:14 ص
 

المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد "لاحتمال سقوط الأسد"

بشار الأسد
بشار الأسد
الجمعة، 06-12-2024 02:53 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لاحتمال "سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وسقوط أسلحة إستراتيجية في أيدي المتمردين".اضافة اعلان


من جهته، نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أن سقوط دمشق يبدو الآن أكثر معقولية مما كان عليه حتى وقت قريب جدا.

كما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي أجرى مشاورات عاجلة بشأن التطورات في سوريا في ضوء التقدم السريع لقوات المعارضة.
 
gnews

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