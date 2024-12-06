المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد "لاحتمال سقوط الأسد"

من جهته، نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أن سقوط دمشق يبدو الآن أكثر معقولية مما كان عليه حتى وقت قريب جدا.
كما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي أجرى مشاورات عاجلة بشأن التطورات في سوريا في ضوء التقدم السريع لقوات المعارضة.
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