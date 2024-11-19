المبعوث الأمريكي آموس هوكستين يصل بيروت

وكانت مصادر لبنانية أكدت، أمس الاثنين، أن هوكستين سيصل إلى بيروت "قريبا" لاستكمال بحث مسودة الحل التي تسلمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ومن المقرر أن يناقش هوكستين، وفق المصادر، مسودة الحل التي سلمتها السفارة الأمريكية في بيروت إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قبل أيام.
وترى المصادر أن تواصل المحادثات يؤشر على وجود نقاط عالقة وغير متفق عليها في اتفاق التسوية.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
ماثيو ميلر ينفي سماح واشنطن لكييف باستهداف العمق الروسي بصواريخ أمريكية
-
"روستيخ" الروسية تعلن عن منظومة جديدة لقمع الدرونات الصغيرة
-
استقالة رئيس أبخازيا بعد اتفاق بين السلطة والمعارضة
-
هجومان في باكستان .. مقتل 8 جنود وخطف 7 شرطيين
-
جلستان لمجلس الأمن اليوم بشأن الشرق الأوسط
-
5 شهداء و24 إصابة جراء غارة الاحتلال على بيروت
-
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي بكريات شمونة ومحيطها
-
زعماء مجموعة العشرين يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في غزة ولبنان