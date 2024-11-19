 
الثلاثاء 2024-11-19 11:52 ص
 

المبعوث الأمريكي آموس هوكستين يصل بيروت

الوسيط الأمريكي آموس هوكستين
الوسيط الأمريكي آموس هوكستين
الثلاثاء، 19-11-2024 10:00 ص
الوكيل الإخباري-  وصل المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت، صباح اليوم الثلاثاء، وسط أنباء عن موافقة لبنان وحزب الله على المقترح الأمريكي لوقف النار، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.اضافة اعلان


وكانت مصادر لبنانية أكدت، أمس الاثنين، أن هوكستين سيصل إلى بيروت "قريبا" لاستكمال بحث مسودة الحل التي تسلمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ومن المقرر أن يناقش هوكستين، وفق المصادر، مسودة الحل التي سلمتها السفارة الأمريكية في بيروت إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قبل أيام.

وترى المصادر أن تواصل المحادثات يؤشر على وجود نقاط عالقة وغير متفق عليها في اتفاق التسوية.

سكاي نيوز
 
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