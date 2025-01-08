المبعوث الأميركي قد يتوجه للدوحة للمشاركة بمباحثات صفقة التبادل

الوكيل الإخباري- افاد موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مصدر ان وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي يناقش بفلوريدا مع مبعوث أميركا للشرق الأوسط صفقة التبادل.

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