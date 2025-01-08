 
الأربعاء 2025-01-08 09:04 م
 

المبعوث الأميركي قد يتوجه للدوحة للمشاركة بمباحثات صفقة التبادل

وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي
وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي
الأربعاء، 08-01-2025 07:51 م

الوكيل الإخباري-   افاد موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مصدر ان وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي يناقش بفلوريدا مع مبعوث أميركا للشرق الأوسط صفقة التبادل.

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وأضاف "توقعات بأن يتوجه المبعوث الأميركي ويتكوف الليلة إلى الدوحة للانضمام لمحادثات صفقة التبادل".

 
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