المتحدث باسم "خاتم الأنبياء" الإيراني: إسرائيل تحاول إنشاء دروع بشرية لحماية جنودها

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني أن القوات الإيرانية تشن هجمات منظمة وعمليات هجومية متدرجة ومخططة، مشيرا إلى أن "إسرائيل تحاول إنشاء دروع بشرية لحماية جنودها".



وأضاف المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء": "لقد أصبح الوضع في المنطقة والأراضي المحتلة مقلقا للغاية في أعقاب الهجمات الإيرانية المحكمة، حيث تقوم وحدات من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بنصب كمائن محكمة ومنهجية للجنود الأمريكيين، وضرب قواعد ومنشآت القوات الإسرائيلية".



وأكد أن "الملاحظات الميدانية تشير إلى أن الكيان الصهيوني يحاول إنشاء دروع بشرية لحماية جنوده من خلال سجن سكان المناطق المحتلة في الشمال والوسط".

وأشار المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تشن هجمات منظمة على معاقل العدو، منفذة عمليات هجومية متدرجة ومخططة، حيث تعادل كل طلقة 80 إصابة في مواقع مختلفة".



وأوضح أن "القواعد الأمريكية في المنطقة والأراضي المحتلة تتعرض لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية يوميا"، مؤكدا أن طهران "سترسل أسلحتها إلى تلك الأهداف كل ساعة ودقيقة حسب رغبة القوات المسلحة".