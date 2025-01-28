المتحدث باسم غوتيريش: الأونروا ستواصل عملها حتى تصبح عاجزة تماما

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "وكالة الأونروا ستواصل القيام بعملها حتى تصبح عاجزة تماما عن ذلك".

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