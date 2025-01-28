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المتحدث باسم غوتيريش: الأونروا ستواصل عملها حتى تصبح عاجزة تماما

غوتيريش
غوتيريش
الثلاثاء، 28-01-2025 11:08 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "وكالة الأونروا ستواصل القيام بعملها حتى تصبح عاجزة تماما عن ذلك".

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واضاف ان الأونروا لم تنشأ من العدم وهي مفوضة من الأمم المتحدة وعليها الوفاء بهذا التفويض.

 
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