المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الوكيل الإخباري- دانت المجموعة العربية بالأمم المتحدة، الليلة الماضية عدوان إسرائيل المتكرر على سوريا، وقالت إنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

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