المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

وأكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، باسم المجموعة أمام مجلس الأمن، أن هذه الانتهاكات تشكل بلا شك تهديدا للسلم والأمن في المنطقة بأسرها، داعيا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها فورا والانسحاب من جميع الأراضي السورية.
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