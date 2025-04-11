الجمعة 2025-04-11 11:02 ص
 

المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الجمعة، 11-04-2025 08:41 ص

الوكيل الإخباري-    دانت المجموعة العربية بالأمم المتحدة، الليلة الماضية عدوان إسرائيل المتكرر على سوريا، وقالت إنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

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وأكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، باسم المجموعة أمام مجلس الأمن، أن هذه الانتهاكات تشكل بلا شك تهديدا للسلم والأمن في المنطقة بأسرها، داعيا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها فورا والانسحاب من جميع الأراضي السورية.

 
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