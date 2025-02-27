المحكمة السعودية تدعو لتحري هلال رمضان الجمعة

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنه "نظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا .. أن 31 / 1 / 2025 هو غرة شهر شعبان لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة 28 / 2 / 2025".
وناشدت المحكمة العليا من يرى هلال رمضان بالعين المجرَدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
ويتم إعلان بداية شهر رمضان في اليوم التالي مباشرة بمجرد رصد الهلال، وبناء على دعوة السعودية فإن رمضان سيبدأ يوم السبت الموافق لـ 1 مارس أو الأحد الموافق لـ 2 مارس.
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