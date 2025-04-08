الثلاثاء 2025-04-08 08:42 م
 

المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك

رئيس الشاباك
رئيس الشاباك
 
الثلاثاء، 08-04-2025 07:58 م

الوكيل الإخباري-   اكدت المحكمة العليا الإسرائيلية إرجاء القرار بشأن إقالة رئيس الشاباك إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي.

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وأضافت "يتاح للحكومة والمستشارة القضائية التوصل إلى تسوية خلاقة بشأن إقالة رئيس الشاباك".

 
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