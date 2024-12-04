المدفعية التركية تقصف مواقع للوحدات الكردية

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الوكيل الإخباري- قال الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني السوري المعارض -عبر تطبيق تلغرام- إن المدفعية التركية قصفت مواقع وحدات الحماية الكردية قرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي (شمالي سوريا). اضافة اعلان





ونشر الحساب الرسمي لعملية "فجر الحرية"، التي أطلقها الجيش الوطني السوري مؤخرا شمال وشرق حلب، مقطعا مصورا للقصف الليلي على مواقع المقاتلين الأكراد.



يأتي هذا التطور بينما تتحدث مواقع موالية للمعارضة عن توجه قوات من الفصائل السورية المسلحة نحو منبج بهدف استعادتها من الوحدات الكردية.