المدفعية التركية تقصف مواقع للوحدات الكردية

ونشر الحساب الرسمي لعملية "فجر الحرية"، التي أطلقها الجيش الوطني السوري مؤخرا شمال وشرق حلب، مقطعا مصورا للقصف الليلي على مواقع المقاتلين الأكراد.
يأتي هذا التطور بينما تتحدث مواقع موالية للمعارضة عن توجه قوات من الفصائل السورية المسلحة نحو منبج بهدف استعادتها من الوحدات الكردية.
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