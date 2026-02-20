الجمعة 2026-02-20 04:39 م

المدمرة "يو إس إس ماهان" تدخل المتوسط وسط توتر إقليمي

الوكيل الإخباري-   وصلت المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماهان"، التي ترافق حاملة الطائرات جيرالد فورد، إلى الشرق الأوسط.اضافة اعلان


فقد أرسلت المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماهان" (DDG-72)، التابعة لمجموعة حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد"، إشارات في مضيق جبل طارق، وهي الآن بصدد دخول البحر الأبيض المتوسط.

هذا ما أفاد به معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، الذي يرصد انتشار القوات الأمريكية في المنطقة.

ستنضم بذلك إلى القوة الضخمة التي حشدتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهي الأكبر منذ حرب العراق عام 2003، بتكلفة باهظة.

في غضون ذلك، تشير التقارير إلى وجود فجوة كبيرة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقد يكون صبر الرئيس دونالد ترامب قد بدأ ينفد.

في ظل الوضع الراهن، فإن أي هجوم أمريكي على إيران - والذي من المرجح أن يتم بالتنسيق مع إسرائيل - قد يكون مجرد مسألة "متى"، حيث يحاول ترامب نفسه نشر تصريحات متناقضة من شأنها أن تزيد من الغموض، ويتم نشر تقارير متضاربة حول طبيعته ونطاقه المتوقعين.

يزعم داني سيترينوفيتش، الرئيس السابق لفرع إيران في قسم الأبحاث بوكالة الاستخبارات، والباحث الحالي في برنامج إيران بمعهد دراسات الأمن القومي، أن احتمال شنّ إيران هجومًا استباقيًا لا يزال ضئيلًا للغاية.

ويُقدّر قائلًا: "بالطبع، ليس الاحتمال معدومًا تمامًا، لكن احتمالية حدوثه ضئيلة لأن الإيرانيين لا يحققون أي مكاسب استراتيجية منه. لن يُقدموا على المخاطرة إلا إذا شنّوا هجومًا، وفي النهاية سيجلبون على أنفسهم هجومًا أمريكيًا".
 
 


