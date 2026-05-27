المرشد الإيراني: لا ملاذ آمن لأمريكا في المنطقة

الوكيل الإخباري- قال المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن يكون لديها ملاذ آمن لإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة، داعيا الدول الإسلامية إلى تعزيز التعاون والصداقة من أجل بناء نظام إقليمي جديد.





وفي بيان مكتوب بمناسبة حلول عيد الأضحى وموسم الحج، نشره التلفزيون الرسمي الإيراني، قال خامنئي إن "عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وإن شعوب المنطقة وأراضيها لن تكون بعد اليوم دروعا للقواعد الأمريكية"، معتبرا أن واشنطن تفقد نفوذها تدريجيا في المنطقة وتبتعد يوما بعد يوم عن وضعها السابق.





