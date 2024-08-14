المرشد الإيراني: هناك مبالغة بشأن قدرات الأعداء

الوكيل الإخباري- قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن العدو يسعى لخلق حالة من الخوف ودفعنا للوراء عبر الحرب النفسية خاصة في المجالات العسكرية.



وأضاف خامنئي الحرب النفسية ضد إيران مبنية على أساس المبالغة بشأن قدرات الأعداء.