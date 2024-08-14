 
الأربعاء 2024-08-14 04:44 م
 


المرشد الإيراني: هناك مبالغة بشأن قدرات الأعداء

خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي




 

الأربعاء، 14-08-2024 02:48 م

الوكيل الإخباري-  قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن العدو يسعى لخلق حالة من الخوف ودفعنا للوراء عبر الحرب النفسية خاصة في المجالات العسكرية.


وأضاف خامنئي الحرب النفسية ضد إيران مبنية على أساس المبالغة بشأن قدرات الأعداء.

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