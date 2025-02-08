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المرشد الإيراني يلتقي وفدا من حركة حماس

المرشد الإيراني يستقبل وفدا من قيادات حركة حماس (حساب خامنئي على منصة إكس)
المرشد الإيراني يستقبل وفدا من قيادات حركة حماس (حساب خامنئي على منصة إكس)
السبت، 08-02-2025 02:11 م
الوكيل الإخباري-   استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي صباح اليوم السبت في إيران وفدا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).اضافة اعلان


والتقى خامنئي وفد حماس المكون من رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، والقياديين خليل الحية ونزار عوض الله.

ونشر حساب المرشد الإيراني على منصة "إكس" صورا من اللقاء، في حين لم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية أي تفاصيل عن الاجتماع.

وكانت إيران أكدت سابقا أن اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد ّانتصارا للمقاومة الفلسطينية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "شعب فلسطين وقف ضد الكيان الصهيوني بقوة وكرامة وحقق هذا الإنجاز العظيم"، وفق تعبيره.

الجزيرة
 
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