المرشد الجديد يوجه رسالة جديدة عاجلة لأمريكا والكيان

الوكيل الإخباري- أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي أن اعتقاد العدو بأن اغتيال رئيس النظام والشخصيات العسكرية النافذة "سيبث الخوف واليأس في نفوس الإيرانيين ويدفعهم إلى الانسحاب" خاطئ.





وقال خامنئي في رسالته: "كان العدو يعتقد أنه إذا استشهد رئيس النظام وعدد من الشخصيات العسكرية النافذة، فسيبث ذلك الخوف واليأس في نفوسكم، يا شعبنا العزيز، ويدفعكم إلى الانسحاب من الميدان، وبذلك سيحقق حلمه بالسيطرة على إيران ثم تقسيمها".



وأضاف قائد الثورة الإسلامية في رسالة بمناسبة عيد النيروز: "في هذا الشهر المبارك، جمعتم بين الصيام والجهاد، وشيدتم خطا دفاعيا واسع كعرض البلاد، وحصونا منيعة كساحاتها وأحيائها ومساجدها، فوجهتم له ضربة قاصمة؛ حتى أنه لجأ إلى قول كلام متناقض وهراء كثير يدل على قلة الوعي وضعف الإدراك".









