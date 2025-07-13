المرصد السوري: مسلحون من درعا يدفعون بتعزيزات للسويداء

وبحسب المرصد، فإن العشرات من المسلحين المنحدرين من ريف درعا تحركوا على متن آليات باتجاه مناطق الاشتباكات في ريف السويداء الشمالي والغربي، وسط ترقب لتصاعد وتيرة المواجهات في الساعات المقبلة.
وأكد ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات التي اندلعت بين العشائر وأبناء محافظة السويداء إلى 18 قتيلا، بينهم طفل (14 منهم من الدروز، و4 من بدو السويداء)، إضافة إلى 50 مصابا بينهم حالات حرجة.
وقال إن العشائر سيطرت على مشارف بلدة الطيرة بريف السويداء، فيما تعرضت قرية لبين لاستهدافات من الجهة الغربية، في الوقت الذي تستمر فيه أعمال الاقتتال في حي المقوس في المحافظة.
وامتدت الاشتباكات إلى مختلف قرى محافظة السويداء، تزامنا مع هجوم شنته العشائر على حواجز شرطة تابعة للأمن الداخلي.
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