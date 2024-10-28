المروحيات تتدخل لإخماد حريق واسع في ريف حمص وسط سوريا

الوكيل الإخباري- وصلت طائرات مروحية للمشاركة في إطفاء حريق واسع اندلع الليلة الماضية في منطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي وسط سوريا، وأتى على مساحات واسعة من الأشجار.



وذكرت وكالة "سانا" أن ‏كوادر إطفاء حمص تواصل بالتعاون مع الأهالي جهودها للسيطرة على الحريق ‏الواسع الذي اندلع مساء أمس في الأراضي الزراعية لقرية بحور والذي توسع ‏باتجاه أراضي قرى المزينة وعين الغارة وبلاط.‏





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