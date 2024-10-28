المروحيات تتدخل لإخماد حريق واسع في ريف حمص وسط سوريا

وذكرت وكالة "سانا" أن كوادر إطفاء حمص تواصل بالتعاون مع الأهالي جهودها للسيطرة على الحريق الواسع الذي اندلع مساء أمس في الأراضي الزراعية لقرية بحور والذي توسع باتجاه أراضي قرى المزينة وعين الغارة وبلاط.
وأضاف: إن سبب توسع الحريق هو اشتداد الرياح إضافة لكثرة الأعشاب وجفافها ووعورة التضاريس التي تعوق عمليات الإخماد.
روسيا اليوم
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