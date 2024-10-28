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المروحيات تتدخل لإخماد حريق واسع في ريف حمص وسط سوريا

مشاركة المروحيات في إخماد الحريق
مشاركة المروحيات في إخماد الحريق
الإثنين، 28-10-2024 08:43 ص

الوكيل الإخباري-  وصلت طائرات مروحية للمشاركة في إطفاء حريق واسع اندلع الليلة الماضية في منطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي وسط سوريا، وأتى على مساحات واسعة من الأشجار.

وذكرت وكالة "سانا"  أن ‏كوادر إطفاء حمص تواصل بالتعاون مع الأهالي جهودها للسيطرة على الحريق ‏الواسع الذي اندلع مساء أمس في الأراضي الزراعية لقرية بحور والذي توسع ‏باتجاه أراضي قرى المزينة وعين الغارة وبلاط.‏

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وأوضح مدير الدفاع المدني بحمص أن الكوادر تمكنت بالتعاون مع الأهالي من منع تمدّد ‏النيران إلى داخل منازل السوريين ، لافتا إلى إصابة أحد كوادر الدفاع المدني ‏خلال عمليات الإخماد، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.‏

وأضاف: إن سبب توسع الحريق هو اشتداد الرياح إضافة لكثرة ‏الأعشاب وجفافها ووعورة التضاريس التي تعوق عمليات الإخماد.‏

روسيا اليوم

 
gnews

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