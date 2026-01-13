الثلاثاء 2026-01-13 02:36 م

المستشار الألماني: نشهد الأيام والأسابيع الأخيرة للنظام الإيراني

الثلاثاء، 13-01-2026 01:04 م
الوكيل الإخباري-   قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء، إنه يعتقد أن القيادة الإيرانية تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة" في الوقت الذي تواجه فيه احتجاجات واسعة النطاق.اضافة اعلان


وتحولت المظاهرات في إيران من شكاوى من المصاعب الاقتصادية الهائلة إلى دعوات لإسقاط المؤسسة الحاكمة في إيران.

وقال ميرتس خلال زيارة للهند "أفترض أننا نشهد الآن الأيام والأسابيع الأخيرة لهذا النظام"، وشكك في شرعية القيادة الإيرانية.

وأضاف "عندما لا يستطيع نظام ما الحفاظ على السلطة إلا من خلال العنف، فهذا يعني أنه في نهايته فعليا. الشعب ينتفض الآن ضد هذا النظام".

وقال ميرتس إن ألمانيا على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحكومات أوروبية بشأن الوضع في إيران، وحثّ طهران على إنهاء حملتها القمعية ضد المتظاهرين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى.

ولم يعلق على علاقات ألمانيا التجارية مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن أي دولة تتعامل مع إيران ستفرض عليها رسوم جمركية قدرها 25 %على التجارة مع الولايات المتحدة.
 
 


