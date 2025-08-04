الإثنين 2025-08-04 02:42 م
 

المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

صندوق اقتراع خلال انتخابات مجلس الشيوخ في القاهرة
صندوق اقتراع خلال انتخابات مجلس الشيوخ في القاهرة
 
الإثنين، 04-08-2025 11:34 ص
الوكيل الإخباري-   بدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم، الاثنين، في انتخابات مجلس الشيوخ، الذي يمثل الغرفة العليا في البرلمان المصري، ويتكوّن من 300 عضو، منهم 200 بطريق الانتخاب المباشر، و100 يعيّنهم رئيس الجمهورية.اضافة اعلان


ويتنافس على المقاعد الفردية بالمجلس 428 مرشحًا، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

ويدلي الناخبون بأصواتهم على مدى يومين في 8286 مركزًا انتخابيًا داخل مصر، تحت إشراف قضائي.

وحذّرت الهيئة الوطنية للانتخابات من أن القانون ينصّ على تغريم من يتخلف عن التصويت من المقيدين بقاعدة الناخبين 500 جنيه (نحو 10 دولارات)، كما أطلقت الهيئة حملة توعية لحثّ الناخبين على التصويت.

وكان المصريون بالخارج قد أدلوا بأصواتهم في 136 سفارة وقنصلية في 117 دولة، يومي الأول والثاني من آب.

ومن المقرر إعلان النتائج في 12 آب، على أن تُجرى جولة الإعادة، إن وجدت، يومي 25 و26 آب في الخارج، ويومي 27 و28 من الشهر ذاته في الداخل.
 
 
gnews

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