المعارضة السورية: أنهينا تمشيط مطار حماة العسكري وجبل زين العابدين

08:37 م

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الوكيل الإخباري- قالت المعارضة السورية المسلحة إنها أنهت تمشيط مطار حماة العسكري وجبل زين العابدين وقرية قمحانة شمال حماة. اضافة اعلان





وكانت قوات المعارضة السورية أعلنت تحرير مدينة حماة بالكامل بعد أن أكملت قواتها عمليات التمشيط داخل المدينة بنجاح، حسب قولها.



ودخلت قوات المعارضة بتشكيلاتها المختلفة مدينة حماة بعد مواجهات عنيفة من عدة محاور والتقت معا في ساحة العاصي بمركز المدينة.





