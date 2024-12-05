المعارضة السورية: أنهينا تمشيط مطار حماة العسكري وجبل زين العابدين

وكانت قوات المعارضة السورية أعلنت تحرير مدينة حماة بالكامل بعد أن أكملت قواتها عمليات التمشيط داخل المدينة بنجاح، حسب قولها.
ودخلت قوات المعارضة بتشكيلاتها المختلفة مدينة حماة بعد مواجهات عنيفة من عدة محاور والتقت معا في ساحة العاصي بمركز المدينة.
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