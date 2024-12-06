 
الجمعة 2024-12-06 02:42 ص
 

المعارضة السورية تسيطر على قرية قرب حماة

حماة
حماة
الجمعة، 06-12-2024 02:22 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت غرفة إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة السورية المسلحة أن قواتها سيطرت على قرية معرزاف شمال غرب مدينة حماة.اضافة اعلان


يأتي هذا التطور بعد ساعات من سيطرة قوات المعارضة على مدينة حماة.
 
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