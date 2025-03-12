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المعهد القومي المصري يكشف موعد عيد الفطر

عيد الفطر
عيد الفطر
 
الأربعاء، 12-03-2025 07:46 م

الوكيل الإخباري-   كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري عن توقعات رؤية هلال شهر شوال لعام 1446هـ، واستطلاع غرة عيد الفطر المبارك لعام 2025.

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وأوضح المعهد مدة مكوث هلال شهر شوال بعد غروب الشمس في مصر وأكثر من 30 مدينة عربية وإسلامية وأجنبية.


وأفاد المعهد في بيان رسمي أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت الـ29 من رمضان 1446هـ، الموافق الـ29 من مارس 2025، وهو "يوم الرؤية"

 
 
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