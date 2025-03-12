المعهد القومي المصري يكشف موعد عيد الفطر

وأفاد المعهد في بيان رسمي أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت الـ29 من رمضان 1446هـ، الموافق الـ29 من مارس 2025، وهو "يوم الرؤية"
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