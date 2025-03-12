المعهد القومي المصري يكشف موعد عيد الفطر

الوكيل الإخباري- كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري عن توقعات رؤية هلال شهر شوال لعام 1446هـ، واستطلاع غرة عيد الفطر المبارك لعام 2025.

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وأوضح المعهد مدة مكوث هلال شهر شوال بعد غروب الشمس في مصر وأكثر من 30 مدينة عربية وإسلامية وأجنبية.