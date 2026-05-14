المغرب تعثر على جثة جندية أميركية مفقودة في كاب درعة

جنود من الجيش الأميركي
الخميس، 14-05-2026 05:31 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القوات المسلحة الملكية المغربية الأربعاء، إن فرق البحث، بالتنسيق مع القوات الأميركية، عثرت على جثة جندية أميركية كانت مفقودة منذ الثاني من أيار في منطقة كاب درعة.اضافة اعلان


وأضافت في منشور على منصة إكس أنه تم انتشال جثة الجندية "على مستوى منحدر صخري بمنطقة كاب درعة".

وكان مسؤولون أميركيون ومغاربة قد أفادوا بفقد جنديين أميركيين في أثناء المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي" العسكرية المشتركة، بالقرب من طانطان جنوب المغرب.
 
 


