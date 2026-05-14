المغرب تعثر على جثة جندية أميركية مفقودة في كاب درعة

الوكيل الإخباري- قالت القوات المسلحة الملكية المغربية الأربعاء، إن فرق البحث، بالتنسيق مع القوات الأميركية، عثرت على جثة جندية أميركية كانت مفقودة منذ الثاني من أيار في منطقة كاب درعة.





وأضافت في منشور على منصة إكس أنه تم انتشال جثة الجندية "على مستوى منحدر صخري بمنطقة كاب درعة".



وكان مسؤولون أميركيون ومغاربة قد أفادوا بفقد جنديين أميركيين في أثناء المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي" العسكرية المشتركة، بالقرب من طانطان جنوب المغرب.





