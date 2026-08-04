المغرب يخطط لبناء محطة تحول النفايات إلى طاقة في الدار البيضاء

07:05 م

الوكيل الإخباري- أعلن كونسورتيوم تقوده شركة كاناديفيا إنوفا السويسرية اليابانية عزمه البدء في إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة بمدينة الدار البيضاء نهاية عام 2026، على أن تدخل الخدمة بالكامل منتصف عام 2030، لتصبح ثاني محطة من نوعها في إفريقيا. اضافة اعلان





ووفق الكونسورتيوم، ستعالج المحطة نحو 1.5 مليون طن من النفايات سنوياً، وتولد قرابة 115 ميغاواط من الكهرباء اعتماداً على النفايات والطاقة الشمسية والغاز الناتج عن تحلل النفايات، بما يكفي لتزويد نحو مليون شخص بالكهرباء. ويهدف المشروع إلى الحد من انبعاثات الميثان وتحسين الأثر البيئي لمكب نفايات مديونة، الأكبر في المغرب، فيما يتوقع أن تبدأ أعمال البناء بعد استكمال ترتيبات التمويل خلال الربع الأخير من العام الجاري.





