المغرب يسجل درجات حرارة موسمية قياسية مع تواصل موجة الحر

11:44 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية الأحد أن الحرارة المسجلة خلال الأيام الأخيرة في عدة مدن، تجاوزت في بعض الأحيان المعدلات الموسمية بواقع 20 درجة مئوية، خصوصا على المحيط الأطلسي، وسط موجة حر شديد. اضافة اعلان





وقالت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة إن المغرب شهد يومي الجمعة والسبت موجة حر من نوع "الشرقي"، تميزت بشدتها وانتشارها الجغرافي، مشيرة إلى أن العديد من المناطق شهدت درجات حرارة مرتفعة تفوق المعدلات الموسمية.



والرياح الشرقية هي رياح حارة وجافة وقوية جدا تهب من الشرق أو الجنوب الشرقي عبر المغرب، وخصوصا من الصحراء الكبرى.



وحسب المؤسسة المغربية، فقد تم رصد الارتفاع الأكبر في السهول الأطلسية والهضاب الداخلية.



في مدينة الدار البيضاء الساحلية الكبرى (غرب)، ارتفعت الحرارة إلى 39,5 درجة مئوية، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 38,6 درجة والمسجل في حزيران 2011.



وفي مدينة العرائش المطلة أيضا على ساحل المحيط الأطلسي والواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال الدار البيضاء، بلغت الحرارة 43,8 درجة السبت، متجاوزة الرقم القياسي الشهري السابق البالغ 42,9 درجة والمسجل في حزيران 2017.