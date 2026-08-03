المغرب يعلن في حصيلة رسمية أولى وفاة 11 مهاجرا في طريقهم إلى سبتة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية المغربية ، عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني شمال المغرب تشمل 11 وفاة، فيما تفيد السلطات الإسبانية من جهتها بمصرع أكثر من 70 شخصا.

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