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المغرب يعلن في حصيلة رسمية أولى وفاة 11 مهاجرا في طريقهم إلى سبتة

المغرب يعلن في حصيلة رسمية أولى وفاة 11 مهاجرا في طريقهم إلى سبتة
المغرب يعلن في حصيلة رسمية أولى وفاة 11 مهاجرا في طريقهم إلى سبتة
 
الإثنين، 03-08-2026 08:11 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية المغربية ، عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني شمال المغرب تشمل 11 وفاة، فيما تفيد السلطات الإسبانية من جهتها بمصرع أكثر من 70 شخصا.

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وأعلنت الوزارة في بيانها "تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق"، في مقابل حصيلة تشمل 72 وفاة على الأقل صدرت عن السلطات الإسبانية التي أكدت أنها أعادت الجزء الأكبر من المهاجرين الذين تدفقوا إلى سبتة في الأيام الأخيرة والذين فاق عددهم ستين ألفا.

 
 


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