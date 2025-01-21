 
الثلاثاء 2025-01-21 10:08 م
 

المفوضية الأوروبية تأسف لاعتزام ترامب الانسحاب من منظمة الصحة العالمية

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
الثلاثاء، 21-01-2025 08:59 م

الوكيل الإخباري-   قالت المفوضية الأوروبية إنها "تنظر بقلق" إلى اعتزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

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وخلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم المفوضية لشؤون الصحة، إيفا هرنسيروفا، "نثق في أن الإدارة ستعيد النظر في هذه المسألة قبل الانسحاب الرسمي"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يحلل الوضع التمويلي مع الشركاء ويحث جميع أعضاء منظمة الصحة العالمية على تعزيز الالتزامات للحصول على تمويل يمكن التنبؤ به ومرن.


وأعربت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم عن أسفها للتوجه الأميركي، مشيرة في بيان إلى أنها "تلعب دورًا حاسمًا في حماية صحة وأمن شعوب العالم، بمن فيهم الأميركيون، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأمراض، وبناء أنظمة صحية أقوى، واكتشاف حالات الطوارئ الصحية والوقاية منها والاستجابة لها، بما في ذلك تفشي الأمراض في أماكن خطيرة لا يستطيع الآخرون الذهاب إليها".

 
gnews

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