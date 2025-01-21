المفوضية الأوروبية تأسف لاعتزام ترامب الانسحاب من منظمة الصحة العالمية

الوكيل الإخباري- قالت المفوضية الأوروبية إنها "تنظر بقلق" إلى اعتزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

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وخلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم المفوضية لشؤون الصحة، إيفا هرنسيروفا، "نثق في أن الإدارة ستعيد النظر في هذه المسألة قبل الانسحاب الرسمي"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يحلل الوضع التمويلي مع الشركاء ويحث جميع أعضاء منظمة الصحة العالمية على تعزيز الالتزامات للحصول على تمويل يمكن التنبؤ به ومرن.