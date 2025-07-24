الخميس 2025-07-24 10:34 ص
 

المفوضية الأوروبية تدعو إلى "حلول حقيقية" بشأن العلاقات مع الصين

جانب من القمة الخامسة والعشرين بين الاتحاد الأوروبي والصين
جانب من القمة الخامسة والعشرين بين الاتحاد الأوروبي والصين
 
الخميس، 24-07-2025 09:49 ص
الوكيل الإخباري-   دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاتحاد الأوروبي والصين، إلى "الاعتراف بالمخاوف والتوصل إلى حلول حقيقية"، وذلك خلال قمة أوروبية صينية تعقد في بكين.اضافة اعلان


وقالت المسؤولة الأوروبية "مع تعمق تعاوننا تعمقت الاختلالات. لقد وصلنا إلى نقطة مفصلية. من الأساسي إعادة التوازن إلى علاقاتنا الثنائية".

من جانبه، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقائه في بكين زعيمي الاتّحاد الأوروبي أنّه يتعيّن على بكين وبروكسل اتّخاذ "الخيار الاستراتيجي الصائب".

وقال شي مخاطبا أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحسب ما نقل عنه بيان لوزارة الخارجية الصينية إنّه "يجب على القادة الصينيين والأوروبيين مرة أخرى إظهار بُعد النظر والالتزام، واتخاذ الخيار الاستراتيجي الصائب الذي يلبّي تطلّعات الشعب ويصمد أمام اختبار التاريخ".

ودعا إلى تعزيز "الثقة المتبادلة" في العالم الراهن المضطرب، مشدّدا على أنّ الطرفين قادران على إيجاد "أرضية مشتركة" رغم الخلافات الكثيرة التي تباعد بينهما، إذ قال شي إنّه "كلّما ازداد الوضع الدولي خطورة وتعقيدا، كلّما ازدادت ضرورة تكثيف الصين والاتحاد الأوروبي للتواصل، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتعميق التعاون".
 
 
gnews

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