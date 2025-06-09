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المفوضية الأوروبية تعلن إطلاق "الميثاق الأوروبي للمحيطات"

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
 
الإثنين، 09-06-2025 05:17 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن إطلاق "الميثاق الأوروبي للمحيطات" خلال خطابها في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، اليوم الاثنين، في نيس الفرنسية.

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وأشارت إلى أن جوهر الميثاق، وهو الأول من نوعه للاتحاد الأوروبي، يكمن في "محيط أكثر صحة، ومجتمعات ساحلية مزدهرة، وأساطيل صيد تنافسية ومستدامة"، وفق ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.


ويعتزم الاتحاد الأوروبي العمل على خفض تلوث البلاستيك والمغذيات (المواد الكيميائية الموجودة في الأطعمة) إلى النصف خلال خمس سنوات، واستعادة الموائل الطبيعية، وحماية سواحل أوروبا بشكل أفضل من آثار تغير المناخ.

 
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