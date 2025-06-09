المفوضية الأوروبية تعلن إطلاق "الميثاق الأوروبي للمحيطات"

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن إطلاق "الميثاق الأوروبي للمحيطات" خلال خطابها في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، اليوم الاثنين، في نيس الفرنسية.

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وأشارت إلى أن جوهر الميثاق، وهو الأول من نوعه للاتحاد الأوروبي، يكمن في "محيط أكثر صحة، ومجتمعات ساحلية مزدهرة، وأساطيل صيد تنافسية ومستدامة"، وفق ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.