المفوضية الأوروبية تعلن إطلاق "الميثاق الأوروبي للمحيطات"

وأشارت إلى أن جوهر الميثاق، وهو الأول من نوعه للاتحاد الأوروبي، يكمن في "محيط أكثر صحة، ومجتمعات ساحلية مزدهرة، وأساطيل صيد تنافسية ومستدامة"، وفق ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي العمل على خفض تلوث البلاستيك والمغذيات (المواد الكيميائية الموجودة في الأطعمة) إلى النصف خلال خمس سنوات، واستعادة الموائل الطبيعية، وحماية سواحل أوروبا بشكل أفضل من آثار تغير المناخ.
-
أخبار متعلقة
-
الكرملين: موسكو ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات إسطنبول مع كييف
-
روسيا: المحادثات بين بوتين وترمب توفر فرصة لاستعادة العلاقات
-
زلزال بقوة 6,3 درجات يهز العاصمة الكولومبية بوغوتا
-
إيران: المقترح الأميركي لا يشير الى رفع العقوبات
-
الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع بيسر وطمأنينة
-
ألمانيا تؤكد التزامها بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري
-
الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية
-
جيش الاحتلال يقول إنه استهدف أحد عناصر حماس في جنوب سوريا